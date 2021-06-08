شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 9 معلومات عن التغيرات البيئية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لابد بشكل جماعى من أجل استعادة النظام البيئى الذى يقدم لنا كل ما يمكننا من الحياة، فى ظل التغيرات المناخية التى تواجه العالم ، وفى التقرير التالى نرصد بعض التفاصيل الخاصة حول التغيرات البيئية العالمية وما هى أهم الخطوات للحفاظ على البيئة من التدهور.

1- كشف التقرير الدولى للجنة الحاكمة للنظم البيئية و التنوع البيولوجى اننا استخدمنا على مستوى العالم ثلاث أرباع مساحة الأرض الموجودة بالفعل.

2- استخدام 85% من الأراضى الرطبة و تدهورها .

3- تم استغلال 85% من المياه العذبة.

4- على مستوى مصر و القارة الافريقية فنجد أن افريقيا تحتاج 490 مليار دولار سنويا لاستعادة النظام البيئى فما يتم تدهوره من النظام البيئى نحتاج إلى اضعافة للتنمية.

5- تم اعلان 12% من البيئة البرية محميات فى حين تم اعلان 1% من البيئة البحرية محميات طبيعية ، كذلك ان 60% من البيئة البحرية مهددة بالتدهور و 30% تم فقدها و تدهورها .

6- البيئة البحرية تعانى من ضغوط الأنشطة غير السليمة ومنها الصيد الجائر .

7- 13% من تعديات الصيد أثرت على المخزون السمكى .

8- فى عام 1980 حتى 2005 تم إزالة 35 ألف كم مربع من أشجار المانجروف .

9- كل تلك الأرقام دفعت مصر و بصفتها رئيس مؤتمر الاطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى الى اعلان حملة حماية البيئة البحرية للعالم اجمع فلابد من حماية البيئة البحرية.