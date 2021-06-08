شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة كفر الشيخ تدعو المواطنين للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ عن بدء تلقى لقاح الكورونا بمركز تلقى اللقاح التابع لمستشفى فوة المركزي .

واضافت أن مستشفى فوه المركزي شهد تطوراً كبيراً في الأبنية والتجهيزات خلال الفترة الماضية ليلبي حاجة المواطنين ويقدم لهم مستوى خدمة طبية لائق تماشياً مع السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى الإرتقاء للمستوى الصحي للمواطن المصري .

واضافت سلام أن عدد المراكز لتلقى لقاح كورونا بلغ 11 مركز داخل محافظه كفرالشيخ وتعمل من الساعه التاسعه صباحا حتى التاسعه مساءاً بما في ذلك أيام العطلات والإجازات .

كما جددت سلام دعوة المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم لتلقى اللقاح وعدم الإنسياق خلف الحملات التي تهدف إلى التشكيك والتخويف من اللقاح، واكدت أن اللقاح آمن وفعال وموثوق .

لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني