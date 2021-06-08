شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر: التدخين يسبب وفاة الأطفال الرضع ويخفض من نموهم البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين يشكل خطورة كبيرة علي الأطفال الرضع، ويرفع مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجىء، وانخفاض نموهم البدني وإصابتهم بسرطان الثدى.

وتابعت، إن التعرض المباشر أو غير المباشر من الأسباب الأساسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وطالبت جميع المواطنين بالإقلاع عن التدخين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.

وأوضحت الوزارة، أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.