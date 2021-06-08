شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. 3 مصادر تعلم تساعدك على التفوق بالامتحان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أفضل طريقة لتفوق طلاب الثانوية العامة فى الامتحان والإجابة عن الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد والتى تقيس الفهم، هى اعتماد الطالب على طريق مختلفة للمذاكرة تؤهل الطالب إلى فهم الموضوع أو الدرس لتحقيق نواتج التعلم المختلفة، وليس الحفظ، مشددة على أن طرق بعض الطلبة فى التحصيل ما زالت تعتمد على حفظ المعلومات وهذا خطأ كبير قد يجعل الطالب يشتكى من صعوبة الأسئلة، لافتة إلى أن الأسئلة فى الامتحان الحقيقة ستكون من شأنها قياس ما تعلمه الطالب ومن ثم يجب على الطلاب التحضير لخدمة هذه النوعية من الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك أكثر من مصدر التعلم لخدمة الطلاب فى الامتحانات وتحقيق التفوق المطلوب، أبرزها اعتماد الطالب فى المراجعة والمذاكرة على المعلومات المتاحة على بنك المعرفة المصري ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر والقنوات التعليمية، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها معلمين على درجة عالية من الكفاءة والتميز فى تخصصاتهم المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسى ولكن ليس بالضرورة أن تكون نصا من الكتاب.