شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن قطاع الزراعة.. مصر من أهم الدول المصدرة للأسماك للاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر ومنها الزيادة السكانية السنوية فى ظل ثبات الحصة المائية لمصر، فمياه النيل هي المصدر الرئيسي للزراعة والحياة وعلى الرغم من تخطي التعداد السكانى لنحو 105 ملايين نسمة واستمرار ثبات حصة مصر من مياه النيل وهي 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، لذا تعد مصر من أوائل دول العالم فى إعادة استخدام المياه.

وفى التقرير التالى نرصد بعض الإنجازات التى حققها قطاع الزراعة:

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‏ 1- قطاع الزراعة يعد من القطاعات المرنة والهامة والتى تتحمل الصدمات وقد ظهر ذلك بشكل واضح أثناء جائحة كورونا.

2- يساهم قطاع الزراعة فى مصر بنسبة تصل لنحو 15% من الناتج المحلى للدولة.

3- يعمل به نحو 29 ٪ من تعداد سكان مصر بشكل مباشر وما يقرب من 50% سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .

4- مصر الأولى عالمياً فى انتاج الموالح.

5- تم فتح أكثر من 20 سوقا عالميا خلال الفترة القليلة الماضية أمام المنتجات الزراعية المصرية منها بل وأهمها السوق الياباني والأسترالي وأسواق أخرى في دول افريقيا وآسيا .

6- مصر تحتل المركز الأول فى إنتاج أسماك البلطى والثالث عالمياً فى مجال الاستزراع السمكي والسادس في الإنتاج السمكي .

7- مصر أحد أهم الدول التى تصدر الأسماك للاتحاد الأوروبي والدول العربية.

8- مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتم تصدير منتجات الدواجن الي الأسواق الخارجية والعربية .

9- تعمل مصر على سد الفجوة الغذائية في اللحوم وذلك بإطلاق مشروع المليون رأس ماشية .

10- تم تصدير ما يعادل 5.3 مليون طن من المنتجات الزراعية في عام 2020.

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