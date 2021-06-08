​​مسرح الهوسابير يستضيف العرض المسرحي "أنا مش مسئول"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يستضيف مسرح الهوسابير بوسط البلد، العرض المسرحي "أنا مش مسئول" على مدار 3 ليالي (10 و11و12) يونيو الجاري.

"أنا مش مسئول" عرض مسرحي متميز عرض في شهر مارس الماضي ثم عاد مره أخرى في عيد الفطر المبارك على مسرح الهوسابير، وحظي بردود أفعال واسعة وإشادة كبيرة على المستوى النقدي والجماهيري.

يشارك في العمل مجموعة من شباب المسرحية الشهيرة "1980 وأنت طالع" التي سلطت الضوء على مشكلات وأزمات جيل شباب الثمانينات حتى الجيل الحالي، وتقدم المسرحية "توليفة" متنوعة ما بين الكوميديا والغناء والاستعراض، وتدور أحداثها حول محاربة الفن الهابط والإسفاف، ومسؤولية الفنان في التصدي لهذا النوع من الفن والحث على توجيه الجمهور إلى الفن الهادف.

العرض من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وإنتاج أروى قدورة، وتصميم ديكور حمدي عطية، وتصميم استعراضات أسامة مهنا، كلمات وألحان أميرة فوزي، مخرج منفذ فادي أيمن، وتوزيع موسيقى إبراهيم الطرابيشي.