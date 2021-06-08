لمدة شهر.. ننشر خريطة التحويلات المرورية لاستكمال أعمال تطوير الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائري مع محور الأوتوستراد ضمن مشروع توسعة الدائرى.

ويستلزم ذلك تنفيذ بعض الإجراءات منها الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي ومن يرغب في الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبري الحضارات فمناطق الكورنيش، واستقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالاتجاهين لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسعة؛ والاستبقاء على عرض 10 أمتار بكل اتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولي.. على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/6/2021 ولمدة شهر.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الجهة المُنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.