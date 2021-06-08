شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعد وإنارة عمدة كهربائية في سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا حالتي تعدي على الأراضي الزراعية، بنزلة داوود التابعة لمجلس قروي قلوصنا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالعمل على رصد المخالفات والتصدي بكل حسم للمخالفين بهدف القضاء على كافة اشكال التعديات وإنفاذ القانون.

وفي سياق آخر نفذت الوحدة المحلية بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط، أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بدائرة القرية شملت الطريق الزراعي مصر- أسوان وطريق عزبة الفرنساوي وإطسا البلد وطريق الحتاحتة.