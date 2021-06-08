شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعلن موعد صرف زيادات المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن لجوء الدولة المصرية إلى إصلاح نظام الأجور والمعاشات جاء بعد سير الدولة في طريق سليم في أعقاب استقرار الأوضاع بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أمس الاثنين، أن الزيادة في الرواتب أعلى من نسبة التضخم وإن الدولة بقدر الإمكان عند تنمية مواردها تحاول الابتعاد عن الأمور التي تمس احتياجات الناس الأساسية أو تنمية الموارد بطريقة غير مباشرة، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لزيادات الأجور لموظفي الدولة تصل إلى 250 جنيه للدرجة السادسة لتصل إلى 650 جنيه بالنسبة لوكلاء الوزارة.

وتابع أن تكلفة زيادات الرواتب بما فيها الأشخاص المستحقين للترقية يقدر بـ28 مليار جنيه في الموازنة العامة، لافتًا إلى أن تكلفة الزيادات الجديدة للمعاشات 31 مليار جنيه، مؤكدا أنها ستصرف في أول يوليو المقبل.