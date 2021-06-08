شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير دير العذراء بجبل الطير خلال أسبوع الزيارات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز سمالوط، استمرار أعمال التعقيم والتطهير، ومنظومة النظافة والإضاءة العامة، بدير جبل الطير، والوحدة المحلية ببني خالد، شرق النيل، خلال أسبوع الزيارات لكنيسة السيدة العذراء بقرية بني خالد حتى الخميس القادم ١٠ يونيه ٢٠٢١، ضمن رحلة العائلة المقدسة.

وأكد «المعداوي» اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تنظيم الزيارات ومنع التزاحم، ومتابعة ارتداء الكمامات، ومنع إقامة الخيام، يأتي ذلك ضمن توجيهات، المحافظ اللواء أسامة القاضي، والمتابعة المستمرة

في سياق متصل، قام احمد عمران، رئيس قرية بني خالد، بمتابعة أعمال النظافة، في منطقة الزيارة لتوفير جو ملائم، والمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين، كما يتم رش المناطق بالمياه، كما تم صيانة الكشافات في جميع الشوارع بمنطقة الدير والمداخل الرئيسية للمنطقة