شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء في مركز دير مواس بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز دير مواس جنوب المنيا، 8 حالات تعد بالبناء المخالف، والعشوائي على الأراضي الزراعية، بقرية بني حرام التابعة للمركز، على مساحة 7 قراريط و6 أسهم، ضمن الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي بتكثيف حملات المتابعة لحالات البناء المخالف، والعمل على رصد المخالفات وإزالة كافة أشكال التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.