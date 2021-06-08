شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات في درجات الحرارة .. حالة الطقس من الثلاثاء إلى الأحد 12 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 8 يونيو إلى الأحد 13 يونيو 2021، حيث يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واعتبارا من الأربعاء يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس مئل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل جنوبا، وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

ثم يحدث انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة 11 يونيو على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 8 يونيو إلى الأحد 13 يونيو 2021

- حالة الطقس الثلاثاء 8 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 35 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الأربعاء 9 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- حالة الطقس الخميس 10 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الجمعة 11 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس السبت 12 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الأحد 13 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 8 يونيو إلى الأحد 13 يونيو 2021.