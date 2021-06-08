شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواصفات جديدة لكارنيهات نقابة الأطباء لمنع تزويرها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة النقابات الفرعية، إن النقابة بدأت فى تطبيق مجموعة من المواصفات الجديدة على كارنيهات الأطباء لإثبات العضوية بالنقابة، لمنع تزويرها، موضحا أن تلك المواصفات تتضمن: 45 نقطة تأمين على الكارنية، بالإضافة إلى وضع علامة مائية، وكذلك استحالة محو البيانات المدونة على الكارنيه.

وأشار مصباح، إلى أن ماكينات استخراج الكارنيهات بالمواصفات الجديدة أصبحت متاحة فى 8 نقابات فرعية بالمحافظات، هى: أسيوط، قنا، الفيوم، دمياط، الغربية، الدقهلية، وستنضم الشرقية وبني سويف، ومقر النقابة العامة بدار الحكمة، لافتا إلى أن الكارنيه الحديث سارى لمدة عامين.

وأوضح مقرر لجنة النقابات الفرعية بنقابة الأطباء، أنه جارى العمل على تأمين إصدار جميع الشهادات والوثائق بالنقابات الفرعية بحيث يستغرق استخراج أى مستند للأطباء عدة دقائق بجميع المحافظات على أن تحظى بأعلى إمكانيات تأمينية تمنع تزويرها أو التلاعب بها تيسيراً على أعضاء النقابة بجميع المحافظات، وذلك بالتزامن مع إتاحة استخراج الكارنيه من جميع النقابات الفرعية، أياً كانت محافظة القيد الأصلية للطبيب، بالإضافة إلى إمكانية سداد الرسوم.