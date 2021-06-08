شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تُسكن 18 ألف وحدة سكنية بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكنت محافظة القاهرة 18 ألف وحدة سكنية، بحى الأسمرات ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائيات، حيث يتم الآن تسكين ما تبقى من وحدات بالأسمرات 3 ويبلغ عددها 700 وحدة سكنية.

وتستكمل محافظة القاهرة نقل سكان منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، وتسليمهم وحدات سكنية مفروشة بحى الأسمرات ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وتضم منطقة بطن البقرة بالفسطاط، 2000 أسرة تقريبا يتم نقلهم لمدينة الأسمرات، ويتسلمون وحدات جديدة مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهربائية، كما يتم إزالة ما يقرب من 730 عقارا تقع على مساحة 32 فدانا وتقع أسفل جبل بطن البقرة.

وتأتى أعمال إزالة منطقة بطن البقرة فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) .