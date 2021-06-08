شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية لاستكمال أعمال تطوير الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائرى مع محور الأوتوستراد ضمن مشروع توسعة الدائرى الأمر الذى يستلزم تنفيذ بعض الإجراءات على النحو التالى :

الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادى ويرغب فى الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع إستكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات فمناطق الكورنيش .

إستقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالإتجاهين لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسيعة ، الإستبقاء على عرض (10) متر بكل إتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولى.. على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/6/2021 ولمدة شهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.