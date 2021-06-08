شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: لجنة مصرية روسية مشتركة ستنعقد أواخر الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل مشاركتها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى "سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولي 2021"، موضحة أن المؤتمر فرصة لفتح آفاق كبيرة للتعاون، وفرصة مهمة لإبراز قوة وصمود الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك فرصة كبيرة لعلاقة مميزة بين القطاعين الخاصين، المصري والروسي، بما يساهم في فتح آفاق كبيرة للتعاون في القاهرة.

كما كشفت هناك لجنة مشتركة مصرية روسية ستنعقد أواخر شهر يونيو الجاري، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، وخاصة في قطاعات النقل، في ظل المنافسة الكبيرة في هذا الملف بين دول العالم، بالإضافة لملف التصنيع الغذائي، معقبة: "في الفترة البسيطة المقبلة سنشهد عودة الأعداد مرة أخرى فيما يتعلق بالسياحة الروسية".

وتابعت وزيرة التعاون الدولى قائلة: "الوزارة تساهم في دفع المشروعات التنموية بتنسيق كامل بين الوزارات المختلفة وشركاء التنمية وسمعة مصر بين المؤسسات العالمية رائعة جدًا".