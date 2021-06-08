​​وزير القوى العاملة يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم بالشرقية والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بمحافظتي الشرقية والقاهرة، حيث وفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية منها 250 عقدًا ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظتين.

واطمأن سعفان وفقًا لبيان الوزارة اليوم الإثنين، على رواتبهم ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، ويأتي ذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وأكد أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وقدم الوزير شكره للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، موضحًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة ومن بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، كما أنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وقال سعفان، إن الدولة تشهد في كافة مناحي الحياة نهضة حقيقية لم تشهدها من قبل، وتطوير وتحديث وحياة كريمة لأبنائها، وكذلك هدم العشوائيات وعمل مشروعات سكنية متطورة وفق أحدث النظم العالمية التي تليق بالمواطن وتتناسب مع آدميته.

كما قدم الشكر للحضور من أبناء محافظتي القاهرة والشرقية من ذوي القدرات الخاصة وذويهم، مؤكدا أهمية التوأمة بين مديريات القوى العاملة في مجالات عملها المختلفة، مشيرًا إلى أنها تجربة يجب العمل على تكرارها في العديد من المحافظات نابعة من مسئوليتنا تجاه تلك الفئة وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم باستمرار لتحقيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى أن يحيي كل مواطن على أرض مصر حياة كريمة.

ووجه مديريات القوى العاملة، بضرورة متابعة استلام ذوي الهمم لوظائفهم داخل الشركات، والتأكد من استمارة رقم 1 تأمينات التي تفيد استلامهم للعمل وحصولهم على مستحقاتهم التي كفلها القانون لهم مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الأشخاص الطبيعيين، تأكيدًا على مبدأ الشفافية والمصداقية أمام المواطنين.

كما وجه مديريات القوى العاملة في المحافظات بالإسراع والانتهاء من الأعمال المرتبطة بالتحول الرقمي بإدارتها بالتواصل مع مركز المعلومات بديوان عام الوزارة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

من جهته، أوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية والقائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أن الاحتفال اليوم يشهد أول توأمة تتم بين مديريتين للقوى العاملة القاهرة والشرقية بمجال رعاية ذوي القدرات الخاصة وتوفير فرص عمل لائقة لهم؛ تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي كانت وزارة القوى العاملة سباقة بتنفيذها على أرض الواقع وتوفير مظلة حماية تأمينية واجتماعية وصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن ما يتم تسليمه اليوم هو نتاج تنسيق كامل بين مديريتي القاهرة والشرقية، مقدما الشكر لفريق عمل المديريتين على المجهود المبذول لتوفير تلك العقود فى فترة وجيزة، كما قدم الشكر لشركات القطاع الخاص على تعاونها مع المديريات في توفير تلك الفرص لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

وبدوره، أشار أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية إلى أن المديرية قامت بتوفير 250 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الشركات العاملة في نطاق المحافظة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية ورؤية مصر 2030.