"بعد انتشارها عبر فيس بوك".. الداخلية تكشف حقيقة تداول صورة مُخلة داخل سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعض المواقع الإلكترونية لصورة ضوئية لأحد النماذج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة في وضع غير لائق بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على نشر الصورة المُشار إليها، وبسؤال الأول (طالب، مقيم بمحافظة الشرقية) أقر باهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها وأنه شاهد الصورة حال مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقام بإعادة نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه.

فيما أفاد الثاني ويعمل متعهدا للحفلات، مقيم بالقاهرة، بقيامه بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول عل عدد أكبر من المتابعيين نظرًا لطبيعة عمله، وقاما بحذف الصورة المشار إليها عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.