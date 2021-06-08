اليوم.. محاكمة 8 متهمين بتهمة التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، ارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

واستخدم المتهمون من الأول حتى الـ 6 موقعًا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق "تليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الارهابية.