"مصرع وإصابة 7 بحادث الضبعة واعترافات المتهم بتهشيم رأس جاره بالوراق".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الاثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام، ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"أسياخ حديد هشمت الميكروباص".. ملابسات حادث مروع بمحور الضبعة

أسفر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة، الاثنين عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وكشفت المعاينة ملابسات الحادث.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمحور الضبعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم سيدة وابنتها وأصيب 4 آخرون، الاثنين؛ في حادث تصادم بمحور الضبعة.

"أول مرة اعملها".. كواليس فيديو ضرب لص وربطه على شجرة بمنشأة القناطر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداولا على "فيسبوك"؛ يرصد اعتداء الأهالي على صبي بالضرب لشروعه في سرقة مركبة "توك توك" بالجيزة.

النقض.. تأييد براءة وزير الري الأسبق في قضية أراضي العياط

أيدت محكمة النقض، براءة وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر علام من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.

استشهاد شرطي ومصرع عنصرين إجراميين أثناء ضبطهما في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي واقعة مقتل مسجل خطر بمركز دكرنس محافظة الدقهلية.

بينهم خادمتها.. الجنايات تقضي بالمؤبد لـ3 متهمين بسرقة ابنة عم الفنانة ماجدة الصباحي بالإكراه

قضت محكمة جنايات الدقي، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، بينهم خادمة ابنة عم الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، لاتهامهم بسرقة مصوغاتها َومجوهراتها بالإكراه.

"كنت بتخانق معاه ومات".. اعترافات المتهم بتهشيم رأس جاره في الوراق

أدلى المتهم بقتل فني تكييف بالوراق، اليوم الاثنين، باعترافات تفصيلية لجريمته فور إلقاء القبض عليه، قائلا: "مكنش قصدي أموته، إحنا كنا بنتخانق عادي والخبطة جت على دماغه".

"غافله بسلاح أبيض".. تحديد موعد محاكمة المتهم بقتل سائق في الشيخ زايد

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة 9 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عربي الجنسية في اتهامه بقتل سائق والشروع في قتل. آخر داخل فيلا بكومباوند شهير بمدينة الشيخ زايد.

"تعالى أجبلك آيس كريم".. شاب يستدرج طفلاً لهتك عرضه في المعصرة

كشفت تحقيقات نيابة حلوان، تفاصيل اتهام والدة طفل لأحد الأشخاص بهتك عرض نجلها في المعصرة.

بأسلوب المغافلة.. تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين في الساحل

قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، التي تجري معه، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بمنطقة الساحل.