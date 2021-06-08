شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: الموجة شديدة الحرارة تبدأ خلال ساعات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من بداية تأثير الموجة الحارة التي ستبدأ الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء .

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الصادر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أنه يسود طقس معتدل إلى دافئ على السواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارا على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارًا، معتدلا ليلاً على كافة الانحاء.

وبالنسبة لمعدل الرطوبة ذكر البيان أن الرطوبة عالية على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، متوسطة على باقي الأنحاء.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا التي قد تصل للضباب شمالاً، بينما تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة وبعض السحب المنخفضة شمالاً، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة في مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 37:22

القليوبية 37:23

الجيزة 37:22

السلوم 33:21

مطروح 29:19

الإسكندرية 27:20

البحيرة 35:22

كفر الشيخ 34:20

دمياط 24:19

بورسعيد 25:19

بئر العبد24:18

العريش 25:20

رفح 24:18

الدقهلية 35:22

الشرقية 36:22

الغربية 37:22

المنوفية 38:22

الإسماعيلية 35:20

السويس 33:20

نخل 32:20

سانت كاترين 25:17

شرم الشيخ 35:22

طور سيناء 37:22

البحر الأحمر 34:22

الفيوم 37:22

بني سويف 37:22

المنيا 38:23

أسيوط 38:23

سوهاج 39:22

قنا 39:22

الأقصر 41:22

إدفو 41:20

أسوان 40:19

الوادي الجديد 37:23