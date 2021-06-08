شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر انتقلت من دولة تعاني الإفلاس إلى مزدهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر دولة كبيرة ولديها مؤسسات ولها كلمة وثقل على كافة المستويات والأصعدة، مضيفا أن مصر خلال 7 سنوات استطاعت حل مشاكل معقدة.

وأكد معيط، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن العديد من المشروعات الضخمة تمت في 7 سنوات، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من دولة تعاني الإفلاس إلى دولة مزدهرة.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انتقلت من 2014 كدولة مهلهلة إلى دولة قوية، لافتا أن مصر في 2014 كان لديها عجز في الموازنة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن مصر تشهد تطويرا على أعلى مستوى في مجالات النقل المختلفة، مؤكدا أن مصر تشهد مشروعات ضخمة في كل المجالات.