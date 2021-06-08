شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تفاصيل إجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وقالت مرسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة» والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس السيسي وجه بالاستعداد الجيد لاستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.

وأوضحت أن منظمة تنمية المرأة «تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.