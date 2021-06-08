شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 70 طن قمامة في إدفو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم سليمان، رئيس مدينة ومركز إدفو بأسوان، أنه في إطار مبادرة النظافة العامة بمدينة إدفو، والتي استهدفت القيام بأعمال رفع القمامة والمخلفات وجرد الأتربة والتراكمات على مستوى المدينة، تم الانتهاء من رفع نحو 70 طنًا من تراكمات القمامة والأتربة.

وأضاف أن المبادرة استهدفت إضفاء الشكل الجمالي للمدينة، حيث تم رفع تراكمات القمامة بمناطق الشيخ محمود حتى نهاية المهاجرين قبلي، ومنطقه الكروم وأرض الشوادر سابقًا.

وأشار إبراهيم سليمان، رئيس المدينة، إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ اسوان، للارتقاء بالمظهر الحضاري والسياحي لمدينة إدفو، أحد أهم المدن السياحية بالمحافظة، من خلال استثمار واتاحة كافة الإمكانيات الموجودة واستمرار المشاركة المجتمعية بالمدينة.