شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مبادرة حياة كريمة : «المشروع يستفيد منه 58% من سكان مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدير المكون الاجتماعي في مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن إدارة اللجنة تضم في عضويتها نصف عدد وزارات الحكومة لـ«حياة كريمة» بالكامل.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن وزارة التضامن تدير خلال المبادرة مجموعة من التدخلات تصل إلى 13 خدمة ونشاط، بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضح أن نصف وزارات الحكومة تشارك في مبادرة «حياة كريمة» بمتابعة رئيس الوزراء إسبوعيا والرئيس السيسي بشكل دوري، مشيرا إلى أن المبادرة تجربة فريدة عالميًا يستفيد منها 58% من سكان المجتمع المصري، وتغطي كل التجمعات الريفية بلا استثناء.

وأكد على عدم تنفيذ مشروع بكل هذه الضخامة وكثافة المشروعات، منذ أيام محمد على، متابعا: «أكبر برنامج مماثل للمبادرة هو(شروق) الموجه للتنمية الريفية في مصر، معلقًا: «استغرق مدة 10 سنوات، ولا يمكن رصد آثاره على الإطلاق الآن».

ولفت إلى أن «حياة كريمة» لها كل صلاحيات ومميزات المشروعات القومية، مردفا: «تمت زيادة المخصصات المالية للمبادرة لتصل إلى 700 مليار جنيه، خلال الشهر الجاري».

وأشار إلى إنفاق 230 مليار جنيه خلال العام الأول للمبادرة، لافتا أنه سيتم الانتهاء من مراحل المبادرة الثلاث بنهاية عام 2023، أو نهاية العام المالي 2023 – 2024 كحد أقصى.