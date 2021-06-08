شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط: لجنة مصرية روسية مشتركة ستنعقد أواخر شهر يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل مشاركتها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2021"، موضحة أن المؤتمر فرصة لفتح آفاق كبيرة للتعاون، وفرصة مهمة لإبراز قوة وصمود الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك فرصة كبيرة لعلاقة مميزة بين القطاعين الخاصين، المصري والروسي، بما يساهم في فتح آفاق كبيرة للتعاون في القاهرة.

كما كشفت الوزيرة أن هناك لجنة مشتركة مصرية روسية ستنعقد أواخر شهر يونيو الجاري، برئاسة وزيري التجارة والصناعة، وخاصة في قطاعات النقل، في ظل المنافسة الكبيرة في هذا الملف بين دول العالم، بالإضافة لملف التصنيع الغذائي، معقبة: "في الفترة البسيطة القادمة سنشهد عودة الأعداد مرة أخرى فيما يتعلق بالسياحة الروسية".