شكرا لقرائتكم خبر عن «قصور الثقافة» تؤكد: الوعي سلاح المصريين لمواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المحامي أشرف مطاوع أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية بشكل غير مسبوق، وتابع خلال كلمته بندوة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بدار الكتب بطنطا قائلا: «لأول مرة تخوض مصر معاركها على كافة الجبهات؛ الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، في وقت واحد، وبنفس القوة».

أوضح «مطاوع» أن مصر تخوض كل هذه المعارك جنبا إلى جنب مع تحديات الداخل، التي تتمثل في كيفية مواجهة كورونا، الذي أصاب العالم كله، والتي استطاعت مصر مواجهته بنجاح كبير شهد عليه العالم أجمع.

واستطرد: «حشدت مصر كل جهودها وطاقاتها من أجل تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في حماية صحة المصريين من جهة، والحفاظ على الاقتصاد من جهة أخرى، في الوقت الذي تعاني فيه اقتصاديات دول كبري من تداعيات الفيروس القاتل، وشدد»مطاوع«على أن معركة الوعي هي التحدي الأكبر الذي ينبغي علينا كمصريين خوضها بكل قوة، مشيرا إلى أن الحروب الحديثة تستهدف عقل المواطن، من خلال نشر الأكاذيب والشائعات، والتشكيك في المؤسسات الوطنية، التي تعمل لصالح استقرار وحماية الأمن القومي المصري.