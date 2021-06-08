شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «أمهات تصنع المستحيل»: السيدة بعد الطلاق مجني عليها من جميع النواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت لمياء بسيوني، مؤسس حملة «أمهات تصنع المستحيل»، إن قائمة المنقولات هي التي تضمن حق الزوجة خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق.

وأضافت لمياء بسيوني، خلال لقائها عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن السيدة بعد الطلاق مجني عليها من جميع النواحي.

وأوضحت مؤسس حملة «أمهات تصنع المستحيل»، أن الزوجة إذا لجأت للخلع تتخلى عن جميع حقوقها ما عدا قائمة المنقولات، لافتة إلى أن هناك سيدات كثر ظلموا بسبب آليات تفعيل بنود القانون في حصولها على حقوقها.