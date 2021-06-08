شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 قضية تموينية في حملات على أسواق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الاثنين، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 قضية تموينية، منها 5 قضايا مخالفات لمخابز بلدية و3 قضية استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص، 5 قضايا عدم حمل شهادات صحية، 7 لعدم الإعلان عن الأسعار، وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.