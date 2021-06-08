شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: استضافة مصر للأمم الإفريقية أمر وارد.. الوحيدة القادرة على التنظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن ملف تنظيم أمم إفريقيا والقرعة الخاصة به لم يتم تأجيلها بسبب كورونا، إذ تم إجراء قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية بسهولة جدًا، كما أنه كان من الممكن إجراء القرعة أونلاين، إلا أن الوفد الذي سافر الكاميرون للوقوف على استعداد الملعب واستكشاف الأماكن لم يكن راضيا عن الملاعب.

وأوضح أن ما تم الإعلان عنه بخصوص تأجيل القرعة لم يكشف أنه تم تأجيلها بسبب كورونا، إلا أنه تم تأجيلها لاجل غير مسمى دون توضيح السبب، منوهًا إلى أن ترتيبات الكاميرون واستعداد الملاعب للبطولة تأتي ببطء شديد، مشددًا على أنه لم يطرح اسم مصر لتستضيف البطولة.

وأضاف أن مصر جاهزة من خلال المنشآت والملاعب الرياضية لاستقبال بطولة أمم إفريقيا المقبلة، متابعًا: "استضافة مصر للبطولة أمر وارد وهي الوحيدة القادرة على التنظيم.. جنوب إفريقيا معندهاش استعداد لاستقبال البطولة"، كما أن الإمكانات في مصر كبيرة وقادرة على استضافة البطولة في أي وقت.