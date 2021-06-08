شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبوالقمصان: تعليم البنت وعملها «سترة».. «واللي قاعدة للمسلسلات هتتخبط في الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المراة، أن زواج الفتيات في سن صغير مسؤولية كبيرة، والزواج المبكر يحرم البنت من حياة مستقرة، واصفة تعليم البنت وعملها بـ«سترة»، وهذا يجعلها تمتلك خبرة وقدرة على إدارة حياتها بشكل أسهل.

وأضافت «أبوالقمصان»، خلال حوارها ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى من الزواج وتصل لـ50% من الزواج، منوهة إلى أن هذه النسبة تنطبق على من تتزوج مبكرًا.

وأوضحت ابو القمصان، أن الخروج للعمل والحياة العامة يجعلنا نمتلك خبرة كبيرة ويؤهلنا للزواج بشكل كبير، متابعة: «البنت اللي قاعدة بتتفرج على مسلسلات أول ما تتجوز بتتخبط في الواقع»، كما أن تعليم مهارات الحياة هو الجانب المفيد للأشخاص، ولا بد من تعرضنا للكثير من المشاكل التي تزيد من فهم الأشخاص لبعضهم البعض.