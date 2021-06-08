شكرا لقرائتكم خبر عن نادر سعد وزيرًا مفوضًا بالسلك الدبلوماسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، الاثنين، على ترقية إلى درجة وزير مفوض بالسلك الدبلوماسي.

وسعد حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1999 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 2001، كما عمل من قبل في سفارات مصر في مالاوي، وأنقرة، وواشنطن، وسبق له العمل مساعدًا لمستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية في الفترة من نوفمبر 2012 وحتى مايو 2014.