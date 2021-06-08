شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: المدن الجديدة نقطة تحول كبيرة في مفهوم ومسيرة الاستثمار العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد تيسير مخيمر، الخبير العقاري، إن القطاع العقاري من أهم الأعمدة التي تُمثل عصب الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، خاصة في ظل ظروف «كورونا» وما تمثله من تحديات ليست على مصر فقط بل على العالم أجمع، وخصوصًا أن الشركات المصرية تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف «تيسير»، خلال لقائه ببرنامج «بلدنا المحروسة»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين هلال، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة تُعد نقطة تحول كبيرة في مفهوم ومسيرة الاستثمار العقاري في مصر، وأن هذه المشروعات ساهمت في تغيير كبير لشكل ومفهوم الاستثمار في قطاع اقتصادي مهم وهو القطاع العقارى.

وأوضح أن هناك سببا رئيسيا في تحقيق طفرة كبيرة في حجم وشكل هذا الاستثمار داخل السوق العقارية المصرية، والذي أدى للزيادة الكبيرة فيما هو معروض الآن من العقارات، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة تمثل نوعًا آخر من المدن السكنية لم يكن يشهدها الاقتصاد المصري من قبل وهي مدن الجيل الرابع، وكان سببا في جذب العديد من الشركات والمستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية المصرية وكان بمثابة نقلة نوعية في حجم وشكل الاستثمار العقاري في مصر.