شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبوالقمصان: «فرق 10 سنين في الزواج مش طبيعي.. ده علاقات خطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن أغرب حالة طلاق وصلت لها هي أن هناك بنتًا طلبت الطلاق لعدم خروج زوجها معها وعدم كثرة الزيارات، كما أن العريس الجاهز بالنسبة للأسر المصرية هو العريس الذي يمتلك شقة جاهزة، وليس العريس المجتهد والمحترم والذي له مستقبل جيد ويقدر زوجته وعائلته.

وأشارت «أبوالقمصان» خلال حوارها ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن هناك حالات من قائمة المنقولات والتي تصل لـ2 مليون جنيه، منوهًا بأن هذه المبالغة من وجهة نظر الأسرة بأنه يقدم بنته بما تملكه وبشىء يشرفها، متابعة: «الفرق في السن 10 سنوات بين الزوج والزوجة خطر كبير ويمثل علاقات خطر».

وأوضحت أن الفرق بين الزوج والزوجة في السن والذي يصل لـ10 سنوات هو فرق غير طبيعي، حيث إن هناك فرقًا في التفكير والطاقة والأحلام.