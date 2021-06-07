شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يبحث مشكلة أراضي مشروعات الشباب بطريق مطار الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاثنين، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس لبحث مشكلة أراضي مشروعات الشباب بطريق مطار الداخلة، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، والدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، ومحمد عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من التنفيذين المعنيين والشباب المستفيدين من المشروع.

وبحسب بيان، وجّه المحافظ قطاع الكهرباء بحصر استهلاك الكهرباء الفعلي للآبار الزراعية بالمشروع وحساب مديونية الكهرباء بسعر أقل للكيلو وات، مع تحمل المحافظة 50٪ من قيمة المديونية لحل مشكلة المستفيدين بشرط سداد 25٪ من قيمة المديونية كإثبات للجدية، كما قرر سحب الأراضي الغير مزروعة من المستفيدين غير الجادين وإعادة طرحها للراغبين في إقامة مشروعات زراعية.