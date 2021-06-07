شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 4 مكاتب في سيوة لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تقرر فتح 4 مكاتب صحة دولي لتلقي التطعيم بمطروح منها مكتب صحة بسيوة، ومكتب صحة أول بمرسى مطروح، ومكتب الصحة الضبعة ومكتب الصحة بالحمام، وذلك تحت إشراف إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لتلقي المواطنين للتطعيمات ضد فيروس كورونا والتيسير عليهم خاصة للمسافرين للخارج.

ومن ناحية أخرى وفي استجابة لمطلب أهالي الضبعة، ونظرًا لإقبال الأهالي على التطعيم ضد فيروس كورونا، وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بمدّ عمل القافلة المتنقلة لحملة الطب الوقائي للتطعيم ضد كوفيد 19 (فيروس كورونا) بالضبعة.