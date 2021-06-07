شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية ومنشطات مجهولة المصدر في حملة على الصيدليات بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن فريق التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية حملة مكبرة على الصيدليات تستهدف حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ممنوع تداولها ومجهولة المصدر والتركيب، معدة للبيع وهي علبة كرتونيه بها برطمانات صغيرة بها دهان مجهول الهوية وعلبة حمراء اللون مدون تحتوي على شرائط بها 10 أقراص حمراء و2 زجاجه صغيرة بها سائل أصفر اللون مجهول الهوية والتركيب، وعلبة حمراء اللون تحتوي على برطمان به 10 أقراص حمراء مجهولة، وعلبة معدنية تحتوي على 10 أقراص خضراء اللون غير معلومة، وأقراص سوداء اللون مجهولة الهوية والمصدر، وكيس شفاف به 4 اقراص خضراء اللون مجهولة الهوية والمصدر، وأدوية منتهية الصلاحية معده للبيع على الارفف ومنها ادوية ثلاجه معده للبيع بالثلاجه، وأدويه مدرجة بجداول المخدرات تحتوي على أدوية جدول أول مخدرات.

تم عمل محضر غلق اداري وتشميع الصيدلية بالشمع الأحمر وتم تحريز المضبوطات المذكورة وعمل محضر بالشرطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات.