شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : الحد الأدنى للزيادات الجديدة 250 جنيهًا والصرف مع راتب شهر يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صرف الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ صرفها يوم 1 يوليو المقبل، كما أنه سيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل، أي أنه سيتم مع مرتبات يوليو المقبل.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك نوعين من الزيادات، أولهما الزيادة للعلاوة الدورية وهي تصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تصرف بحد أدنى 75 جنيه، والغير مخاطبين والأطباء والمدرسين والدكاترة الجامعيين تصل العلاوة لـ13%.

وأوضح أنه للمخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين يكون لهم حافز إضافي يبدأ من 175 جنيه للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، والدرجة الثالثة 225 والدرجة الثانية 275 والاولى 325، فيما تصل لـ400 جنيه للدرجات الوظيفية الأخرى، مشددًا على أن هناك 10 مليون مواطن من المعاشات يحصلون على زيادة المعاش، منوهًا على أن هذه الزيادات تكلف الدولة بخصوص زيادة المرتبات والترقيات بإجمالي 28 مليار جنيه.