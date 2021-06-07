شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يوضح دور وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المستشار أحمد سعيد خليل، يترأس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إن مصر تخوض حربا شرسة ضد الارهاب وهناك معارك لاتقل ضراوة لوقف تمويل جماعات الظلام عبر غسيل الأموال.

وأوضح «رشوان»، إن مصر لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض له، مضيفا إنه تم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب.

وأكد رشوان إن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل وفقا لقواعد منهجية ومعايير وضعها مجلس الأمن، وتتبادل المعلومات مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، مشيرا إلى أن مصر تستخدم مجموعة واسعة من أشكال التعاون الدولي مع نظيراتها الأجنبية، لتبادل أنواع مختلفة من المعلومات المالية والاستخباراتية.