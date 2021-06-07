شكرا لقرائتكم خبر عن مدن محافظة كفر الشيخ تش تسليم عقود تقنين أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ ،اليوم الاثنين، تسليم عقود تقنين، ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الانارة، ودهان التلتوارات، وأعمال نظافة، ورفع المخلفات في الفترة الصباحية والمسائية، ورصف طرق، وإزالة تعدجيات على الشوارع العامة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ على الأعمال الجارية، لرفع كفاءة الطرق ،ودهان الأرصفه والأسفلت من ميدان الملك عبدالله وشارع الجامع، واعادة تأهيل عدد من الشوارع منها شارع المدارس أمام صنعاء، إضافة لأعمال النظافة الليلية، ورفع المتولي اليومي من القمامة والمخلفات.

كما أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،على حملة نظافه بالجليدر على الطريق الدولى كفرالشيخ بلطيم مع حدود مركز الرياض ،بمسح طريق الدولى بالجليدر،ورفع كفائة كشافات الاناره العامه على الرافد الدولى من اول كوبرى كلش حتى حدود مركز الرياض.

سلمت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق ،عقدي تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من واضعي اليد على أملاك الدولة، لكلا من كرم محمد عبدالمجيد ابراهيم، بمساحة 544 م ببرية العجوزين البستاوى ،وسمير على عبده غانم، بمساحة 175م بقرية سنهور المدينة،تنفيذا لتكليفات اللواء، جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لتسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضافت المهندسة عايدة رئيس مركز ومدينة دسوق بأن اجمالى العقود التي تم تسلميها حتى الان 85 عقد تقين أملاك دولة ،والتى تعد انجاز بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين. لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

كما أشرف على سلامه، رئيس مدينة قلين، على تركيب عدادات جديدة بقلين المحطة والتفتيش وصيانة كشافات بطريق قلين المنيا وإصلاح كشافات بطريق قلين دسوق،وتفقد مصنع تدوير القمامه ومتابعة العمل به، كما تابع أعمال الرصف لطريق المنشآ الصغرى بقلين.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بالمدينة والقرى، فضلاً عن رفع الأتربة وأوراق الشجر والحشائش على الأرصفة وجانب البلدورات بالمدخل الشرقى لمدينة بلطيم.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم ،حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات ،ورفع التراكمات من على جانبي الطريق، وازالة الحشائش الضارة بالجزر الوسطي ونظافة الشواطئ وتسوية التربة الرملية وبالإضافة إلى الرش والتعقيم ومكافحة البعوض بمناطق المدينة المختلفة ،كما تابع حملة الصيانة لاعمدة وكشافات الإنارة،و رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وأشرف شريف هيكل ،رئيس مركز ومدينة سيدي سالم على تنفيذ عدد 3 قرارات ازاله تعدي على الشارع العام بمدينه سيدي سالم بمعدات الوحده، بالتعاون مع رجال الشرطه والاشغالات.