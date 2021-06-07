شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لا توجد نية لتحميل المواطن أي أعباء إضافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت في تطوير العشوائيات واستبدلتها بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه لا توجد نية لتحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، مضيفا أن مصر حولت اقتصادها من حالة الإفلاس إلى حالة من الانضباط ويضرب به المثل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية بات لها ثقل ويُعمل لها حساب، ووفرت الأمن لمواطنيها وحلت المشاكل المستعصية لهم، من توفير السلع وتطوير الطرق والأنفاق وتحسين الخدمات الصحية.

وأكمل أن مصر كانت دولة مهلهلة قبل 7 سنوات وحاليا دولة يشار لها ويضرب بها المثل وحققت تقدما اقتصاديًا وأصبحت دولة قوية وأنجزت نجاحا في العديد من الملفات الصحية وغيرها.

واستكمل أن مصر قبل العام 2014 كانت تعاني من عجز في الموازنة وعلى شفا حافة الانهيار إلى أن أصبحت حاليا دولة صحية اقتصاديا تنجز المشروعات التنموية الكبرى في مختلف المجالات.