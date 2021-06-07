شكرا لقرائتكم خبر عن نجلة الفنان علي عبد الرحيم: والدي رفض دخولي مجال التمثيل في البداية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نشوى نجلة الفنان الراحل على عبدالرحيم، إنها كانت مهتمة بالتمثيل بصورة كبيرة، من خلال الذهاب مع والدها إلى الاستوديو.

وأضافت نجلة الفنان على عبدالرحيم، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هيّ» المذاع على قناة «دريم»، مساء الاثنين، أنها بعدما انتهت من الثانوية العامة، طلبت من والدها التقديم في معهد السينما، ولكنه رفض في البداية، بحجة أن العمل في مجال التمثيل مرهق.

وتابعت أنها دخلت كلية آداب، واستمرت فيها عام كامل، ولكنها لم تجد نفسها في الدراسة بهذه الكلية، وبعد ذلك وافق والدها على دخولها مجال التمثيل، بعد التأكد من موهبتها في التمثيل.