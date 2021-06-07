شكرا لقرائتكم خبر عن والدة عروس بدون قائمة منقولات: القائمة سبب رئيسي للطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهى السمان، كاتبة ووالدة عروس بدون قائمة منقولات، إن الأهالي هما من اخترعوا موضوع قائمة المنقولات، موجهة حديثها للشباب المقبلين على الزواج: «متمضيش على قايمة، عشان دي لحبسك».

وأضافت سهى السمان، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن قائمة المنقولات سبب رئيسي للطلاق.

وأكدت أنها لن تندم إذا تم طلاق بنتها دون الحصول على قائمة المنقولات الزوجية، لافتة إلى أن المرأة أصبحت مثل الرجل، وأحيانا تحصل على مرتب أعلى من الرجل.