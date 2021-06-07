شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يجازي مسؤول الكاميرات بموقف سيارات المريوطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محافظ الجيزة مجازاة كلا من الموظف المسئول عن منظومه كاميرات المراقبة لمواقف سيارات السرفيس بالمريوطية لعدم تواجده في موقع عمله والتقصير في المهام المكلف بها بخصم 5 أيام من راتبه.

الى جانب الإيقاف عن العمل لمسئولى النظافة بقطاع المريوطية فيصل بهيئة النظافة وحي الهرم للتقصير في متابعه حاله النظافة ورفع المخلفات وتواجد رتش وتراكمات بطريق المريوطية فيصل اتجاة الطريق الدائري .

قرارات المحافظ جاءت خلال جوله تفقد خلالها متابعة المشروعات الجارية بقطاع المريوطية وأنشاء الكوبري الطائر الرابط بين محوري محمد انور السادات والمنصورية.