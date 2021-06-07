شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تكشف عن شروط السفر إلى أوروبا مع الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن قواعد السفر الخاصة بالمصريين للخارج، خاصة الاتحاد الاوروبي.

وقال «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON»، مساء الإثنين، إن الاتحاد الاوروبي لا يزال لا يسمح بالزيارات، إلا للحالات الخاصة لبعض الدول الأوروبية مثل الحالات العاجلة أو دراسة أو من لديهم إقامة، ولا يسمح للسفر لمن يحمل التأشيرات العادية.

وأضاف أن بعض الدول الأوروبية تضع شروطًا قبل السفر إليها مثل هولندا التي لا تسمح للسفر إليها، إلا حاملي الاقامات والإقامات الدبلوماسية، ولا بد أن يكون هناك إجراء لمسحة «PCR» لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، وتكون نتبجتها سلبية أما السفر إلى فرنسا فمقصور على الحالات الطائرة سواء الدراسة أو العلاج أو من لديهم إقامة.

وحول أنباء إقدام إسبانيا على السماح بالسفر إليها، خلال الأيام القادمة، شريطة الحصول على جرعتي لقاح، قال: «بالفعل وارد لدينا عن ذلك أنباء، ويجب أن يحصل المسافر على إجراء لمسحة PCR سلبية، بالإضافة إلى وجوب أن يحمل المسافر ما يسمى «كود التسجيل»، والذي يعني أن تحليل عينته مثبت ولا يمكن التلاعب في نتائجه من معامل معتمدة، ولا يمكن تزويره وفقًا لتقنية «كيو أر كود» وهي معامل تابعة لوزارة الصحة منوط بها إعطاء هذه النتيجة».