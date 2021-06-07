شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تخصيص رقم 1440 لحجز طلبات تلقي اللقاح لكبار السن بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إن الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المستشفيات وتجهيزها هي وهيئة الرعاية الصحية التابعة للوزارة، لحين تحويلها كهيئة منفصلة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء اليوم، أن إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ 7 سنوات الماضية كبيرة للغاية، حيث تم ضم 4 ملايين مواطن ضمن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل في 10 محافظات.

وعما يخص فيروس كورونا، أوضح أن عملية إنتاج اللقاحات التي ستحدث في مصر ستمر بمراحل عديدة، للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، موضحا أنه خلال شهر يونيو الحالي سيتوفر لدى مصر 2 مليون جرعة.

وأفاد بأنه تم تخصيص رقم 1440 لحجز طلبات تلقي اللقاح لكبار السن بالمنازل.