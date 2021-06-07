شكرا لقرائتكم خبر عن ثيودوروس الثاني يُسلم شهادات تخرج طلاب مدرسة القديس أثناسيوس الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، اليوم شهادات التخرج للطلاب الذين أتمّوا دراستهم في مدرسة «القديس أثناسيوس الكبير» بقاعة العرش البطريركي بالدير، بحضور الوكيل البطريركي بالإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والأسقف جرمانوس مدير المدرسة وعدد من كهنة الإسكندرية، وقنصل اليونان في الإسكندرية أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته.

وبدأ حفل التخرج بشكر الأسقف جرمانوس رئيس المدرسة للبابا على رعايته المستمرة والمتواصلة للمدرسة، كما شكر أيضًا على استعداده لأي تضحية من أجل القارة الأفريقية، مشيرا إلى قول الرسول بولس: «من يزرع بكرم ويحصد»، هكذا أنت أيضًا، أيها المبارك، تزرع البركة والقيم الأبدية التي تنبع من تعليم المسيح في نفوس البشر«، وشدد بقوله:»أنكم تدعمون أرواح هؤلاء الأوصياء الشباب على كنيستنا، الذين يمتلكهم الإيمان والمحبة بالله الحي الحقيقي، ويعيش الطلاب معك«.

وبالإنابة عن الطلبة الخريجين، ألقى الخريج جورج كابونجو موتيلا ستيف من الكونغو، كلمة قال فيها: «مباركة هذا اليوم الذي ليس مثل أي يوم آخر، لكنه خاصة، والتي سوف نتذكره دائمًا بالحنين إلى الماضي. كانت السنوات التي قضيناها في المدرسة البطريركية مليئة بالتعلم والمشاعر القوية، التي تدفعنا بالبقاء متحدين ومتضامنين»، وموجها ًالشكر للبابا قائلاً: «بشكره على حبه اللامتناهي وبركته العظيمة ومشاركته الشخصية في دعمهم اقتصاديا واجتماعيا وروحيا».

وألقى البابا كلمة مقتضبة قال فيها: اليوم، يا أبنائي، في قداس القيامة الإلهي الجميل، حان الوقت للحصول على شهاداتك لكن الدرجات العلمية لا تجعلك عالماً، ولكن حتى بدون الحصول على شهادة، فأنت لست عالماً لذلك أنتم أولادي اليوم، ستأخذون اليوم بين أيديكم المباركة قطعة من الورق، والتي كما تقرأونها ستبدأ بالكلمات المباركة: «بطريركية الإسكندرية وأفريقيا الأرثوذكسية» وسيرجعون بقلبكم وبدموعكم وذكرياتكم إلى هنا في مركزنا في الإسكندرية، وإلى ديرنا الذي تدربتم فيه طوال هذه السنوات، عند أقدام أبينا الأقدس سابا المقدّس«.

وأضاف: «لطالما كان حلمي أن يكون لدي أكاديميتها الخاصة، لإخراج مدرائنا التنفيذيين، أحببت وأحب أطفال أفريقيا اللقب التاريخي لبطريرك الإسكندرية يقترن دائمًا بكلمة»إفريقيا«لأن أفريقيا هي المستقبل وهي أثمن شيء يجب أن نظهره كبابا وبطريركية فتحوا باب ذراعيكم يا أولادي لكم بركة الله استلموا اليوم النور الحقيقي الذي أعطاه ربنا لهذا الرجل المجهول الفقير الأعمى منذ ولادته».

وأعرب البابا لقنصل اليونان العام بالإسكندرية عن امتنانه له وامتنانه لوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للأديان في اليونان على دعمهما وتوفير المعلمي، حتى تعمل الأكاديمية بشكل صحيح. وتقديم المعرفة للطلاب.

واختتم الحفل بالغناء والترانيم في باحة الدير المقدس.

"ثيودوروس الثانى" يُسلم شهادات التخرج لطلاب مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" في الإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يُسلم شهادات التخرج لطلاب مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" في الإسكندرية (صور)