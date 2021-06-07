شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: لا يوجد متحور مصرى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد النادى عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن الحديث عن وجود متحور كورونا مصرى كلام مرسل وغير صحيح ولا يوجد متحور مصرى من كورونا، موضحا أن علاجنا للأعرض ثابت والاستجابة له ثابتة ولا يوجد أى متحور للفيروس المستجد في مصر.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، خلال برنماج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن كورونا لا تزال تستجيب للأدوية التي نعطيها للمريض، وبالتالي لا يوجد متحور على الإطلاق لكورونا، موضحا أن جائحة كورونا في كافة المراحل التي تم المرور بها لم نتعرض لانهيار صحى.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، لم نتعرض لانهيارات بل كان هناك امتيازات وأدائنا مساوى لأكبر دول العالم تقدما بالطب كألمانيا وفرنسا وغيرها خلال مواجهة كورونا.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إلى أن نسب الأثار الجانبية للقاحات كورونا تكاد تكون غير موجودة حول مستوى العالم.