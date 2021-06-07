شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بفريق تطوير لقاح كورونا بأمريكا: وفاة الملقحين بعد التطعيم بسنتين شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي فطوم، عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بأمريكا، أن الأحاديث المنتشرة بخصوص وفاة كل من يحصل على اللقاح بسنتين هي شائعة، كما أن هذه الشائعات منتشرة في كل المجتمعات ولا ترتبط بأي حضارة أو أي دين أو أي شعب، وفي الولايات المتحدة هناك اعتقاد لدى البعض بأن هذه مؤامرة من قبل بل جيتس.

وأضاف "فطوم"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أطباء لديهم نفس التفكير أو المبادئ، إذ أن هناك مشكلة بأنه لأول مرة يتعامل شعوب العالم مع مثل هذا الوباء الخطير والشرس، مؤكدًا أن عدد الحاصلين على اللقاحات وصلوا لصفر حالة وفاة خلال عام ونصف منذ بدء التطعيم للمواطنين، منوهًا إلى أن هناك تطورا كبيرا في علم اللقاحات لابد أن يقابله وعي من قبل المواطنين.

وأوضح أن التجارب السريرية شملت مواطنين أصحاب أمراض مزمنة كالضغط والسكر، حتى يكون هناك نتيجة عن تأثير اللقاحات عليهم، حيث أن نسب الحماية والنجاة لأصحاب الأمراض المزمنة بعد الحصول على اللقاح وصلت لـ90%، كما أن هذه الأمراض لا تؤثر على فعالية اللقاح، وأن الفاعلية تبدأ بعد 3 أيام من التطعيم ويمكن تناول المسكنات.