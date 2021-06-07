شكرا لقرائتكم خبر عن المطران منير حنا: يد الله قادتني لأسير فوق الأمواج رغم المتاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، عن شكره لله الذى قاده طوال سنوات الخدمة فسار فوق الأمواج وصعد الجبالرغم متاعب وتحديات الخدمة.

وقدم المطران، خلال حفل تكريمه شكره لزوجته نانسي مرقس التي شاركته سنوات الخدمة الكنسية وأبنائه شادي ورامز، مضيفًا: لولا وجودها ما أكمل الطريق.

وأشار المطران، في كلمته إلى الجهد الكبير الذي بذله المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية الذي ساهم في استعادة المدرسة الأسقفية.

وأشاد المطران منير، بخدمة المطران سامي فوزي، مؤكدًا إنه ابن الكنيسة وسوف يقودها لمستقبل مشرق بفضل تفانيه ومحبته.